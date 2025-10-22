Candidatos de Milei en Jujuy criticaron duramente a la gestión de Zigarán: “un desastre ambiental”

Candidatos de Milei en Jujuy – Los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza Jujuy, Bárbara Andreussi y Mario Briones, recorrieron una de las zonas afectadas por los basurales a cielo abierto en las cercanías del aeropuerto internacional Horacio Guzmán, donde denunciaron el grave deterioro ambiental y la falta de gestión de la actual ministra de Ambiente provincial, María Inés Zigarán.

También en la ocasión, trabajaron junto a integrantes de la juventud de LLA para limpiar la desidia del gobierno.

Andreussi señaló que “se destinan cientos de millones de pesos para que estos basurales no estén acá, y hoy no tenemos ni los millones de pesos y la basura sigue”. En ese sentido, calificó la situación como “un desastre ambiental” y resaltó que, ante la inacción del gobierno, son los propios vecinos de los distintos puntos de la provincia los que se organizan para dar respuesta porque “con esfuerzo y compromiso demostramos que cuando el Estado falla, la gente se organiza. Porque los jujeños merecemos una provincia limpia, digna y respetada, no el abandono y la desidia”, afirmó.

La candidata de la lista 502, la única que representa al presidente Milei, también convocó a “mirar hacia adelante” y a “creer que una Argentina distinta es posible, una Argentina que apuesta al trabajo, al orden y a la libertad”.

Por su parte, Mario Briones cuestionó el uso irresponsable de recursos públicos y la contaminación que generan las campañas políticas tradicionales.

“Esto es lo que desde La Libertad Avanza evitamos hacer en esta campaña. No podemos seguir teniendo carteles de plástico que después tardan miles de años en desintegrarse”, subrayó.

Briones recordó que “en la autopista todavía hay carteles de hace más de cuatro campañas” y detalló que durante la recorrida “se encontraron más de 200 hectáreas de puro basural, generando no solo daño ambiental sino también problemas de salubridad”.

“Esto es vergonzoso. Hace años que no se hace nada. Es la desidia total, la ineficacia de un Estado que mira para otro lado”, concluyó.

Candidatos de Milei en Jujuy – JHF