Entregan certificados de la Formación “Cuidar con Calidez y Calidad” destinada a enfermeros

Desde el Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se llevó a cabo la entrega de certificados correspondientes a la formación “Cuidar con Calidez y Calidad”, destinada a enfermeros y estudiantes de enfermería. El acto tuvo lugar el pasado jueves en las instalaciones del NIDO “Ara San Juan”, tras la finalización de cuatro encuentros formativos coordinados junto a la Fundación Nueva Gestión.

La capacitación estuvo a cargo del equipo profesional y técnico del Departamento de Salud Mental, integrado por la Lic. en Psicología Beatriz Montenovi, la Téc. Sup. en Acompañamiento Terapéutico Cintia Ortiz y la estudiante de Psicología Nilda Coronel, quienes abordaron distintas herramientas para fortalecer las prácticas de cuidado desde una mirada integral y humana.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó la articulación entre el municipio y las instituciones locales, “desde la Secretaría de Desarrollo Humano valoramos los vínculos que se trazan desde distintas áreas con instituciones, brindando siempre apoyo que se traduce en herramientas para la gestión en el área del desarrollo humano. En este caso, con la institución Nueva Gestión, que tiene como fin formar y capacitar a enfermeros”.

Asimismo, resaltó el rol del área municipal en la promoción de espacios de formación, “desde el área de Salud Mental hemos brindado esta capacitación en cuatro encuentros, en los cuales se ofrecieron herramientas para abordar la temática del cuidado de las personas desde una mirada holística”.

Finalmente, Amerise agradeció el acompañamiento de las instituciones involucradas, “es importante destacar los lazos con todas las instituciones y todo lo que el municipio tiene para brindar y fortalecer en cuanto al desarrollo humano de nuestra ciudad. Agradecemos al NIDO Ara San Juan, que fue anfitrión de esta propuesta durante los cuatro encuentros”.