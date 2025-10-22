Firma de convenio por la eficiencia energética

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Secretaría de Energía de la Provincia y la Red E.C.O.S. Vecinales, con el objetivo de establecer un marco de cooperación para la difusión e implementación del Programa de Eficiencia Energética dirigido a las entidades vecinales de la provincia.

El acto fue presidido por el secretario de Energía, Mario Pizarro, y contó con la presencia del diputado Mario Fiad, en representación del bloque oficialista Cambia Jujuy; la presidenta de la Red E.C.O.S., Alicia Quispe; y la presidenta del Concejo Deliberante de Puesto Viejo, Amanda López.

También participaron los diputados Adriano Morone y Mariela Ortiz, el director de Energía Renovable de la Secretaría de Energía, Marcelo Nieder, y el concejal capitalino, Leandro Giubergia.

Durante el encuentro, Mario Fiad destacó la tarea de las organizaciones barriales y vecinales, señalando: Reivindicó la acción permanente de la Fundación Red E.C.O.S. Vecinales y de todos los centros vecinales que, con su voluntariado constante, tienden una mano al vecino. Es juntar voluntades para que las necesidades de los barrios se hagan realidad.

Asimismo, expresó su reconocimiento a la Secretaría de Energía por la tarea pionera e innovadora que marca un rumbo en hechos nacionales.

Por su parte, el secretario de Energía, Mario Pizarro, subrayó que la provincia de Jujuy es la nave insignia en materia de política energética y detalló los avances logrados en el proceso de transformación de la matriz energética: Fuimos precursores con Cauchari, con los pueblos solares, con la generación distribuida y en eficiencia energética, como en Piedra Negra, una central híbrida.

Pizarro explicó que este programa participativo busca involucrar a los centros vecinales en la concientización sobre el uso responsable de la energía: Tenemos que empezar a trabajar en eficiencia energética; si cuidamos la luz, se va a ver reflejado en las boletas.

Además, enfatizó la importancia de avanzar hacia un modelo sustentable: Ese es el camino, tenemos que ir por allí. Las energías fósiles se terminan, y con ellas los combustibles que tanto daño causan al planeta.

En ese sentido, recordó el Acuerdo de París, en el que más de 190 países asumieron el compromiso de llevar adelante políticas para el cambio de la matriz energética.

Finalmente, la presidenta de la Red E.C.O.S., Alicia Quispe, destacó que este convenio nació a partir del último congreso de la organización, donde se propuso trabajar en conjunto con la Secretaría de Energía: En una primera etapa avanzaremos en la concientización y capacitación de las instituciones. Es un gran trabajo el que tenemos por delante para visibilizar la importancia del cuidado y la eficiencia energética.

Quispe concluyó agradeciendo el acompañamiento y la confianza de las autoridades para llevar adelante esta iniciativa.