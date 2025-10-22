La Municipalidad avanza con obras complementarias en la pavimentación de calle El Duraznero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con las obras complementarias a la pavimentación de la calle El Duraznero, en el barrio Los Perales. Actualmente, se trabaja en la construcción de retardadores de tránsito, con el objetivo de habilitar próximamente la circulación vehicular en este importante sector de la ciudad.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge supervisó los trabajos y destacó la importancia de esta intervención, “todo esto va cerrando un circuito de circulación y un banco de estacionamiento que acompaña el crecimiento de un incipiente centro comercial sobre la avenida Arturo Illia”, señaló.

Además, agregó, “esta obra mejora el acceso a la sala de primeros auxilios del barrio Los Perales, que tiene una gran concurrencia. Era un pedido de los vecinos más antiguos del sector, y con esta calle se da respuesta a múltiples necesidades, priorizando la seguridad y la organización del tránsito con la incorporación de retardadores y ordenadores viales”.

En ese sentido, el jefe comunal recordó que el municipio continúa desarrollando obras de pavimentación en distintos puntos de la ciudad, “también estamos finalizando la pavimentación completa de calle La Posta, que ha quedado muy bien, y seguimos sumando mejoras en distintos sectores de San Salvador de Jujuy”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, brindó detalles técnicos sobre la intervención, “en calle El Duraznero, entre Jazmín y avenida Arturo Illia, ya finalizamos la carpeta asfáltica. Actualmente se ejecutan dos retardadores de velocidad, considerando que esta arteria conecta con Arturo Illia —vía principal de ingreso y egreso al barrio— y con la sala de primeros auxilios del sector. Buscamos garantizar mayor seguridad para quienes transitan y concurren al lugar”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/tvycUn1I14A