La Municipalidad de San Salvador de Jujuy ofrece un servicio gratuito de Mediación Comunitaria para vecinos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pone a disposición de todos los vecinos el Centro de Mediación Comunitaria, un espacio gratuito y voluntario donde los ciudadanos pueden resolver conflictos mediante el diálogo y la comprensión, sin necesidad de recurrir a instancias judiciales. Este servicio busca promover la resolución de conflictos a través de la comunicación, el entendimiento y el respeto a la diversidad, ofreciendo una alternativa rápida y efectiva frente a procesos judiciales largos y complejos.

La mediación comunitaria es un procedimiento colaborativo en el que un mediador imparcial facilita la comunicación entre las partes involucradas, permitiendo que ellas mismas puedan acordar soluciones adecuadas a sus diferencias. Durante el proceso, cada participante tiene la oportunidad de expresar su punto de vista mientras el mediador realiza preguntas que ayuden a comprender claramente los intereses y posiciones de todos. Es importante destacar que el mediador no actúa como abogado, no brinda asesoramiento jurídico, no evalúa ni juzga la situación y no decide quién gana o pierde, devolviendo a los vecinos el protagonismo en la resolución de sus conflictos.

Entre los conflictos que pueden abordarse se encuentran los conflictos vecinales y barriales, situaciones intrafamiliares, problemas de mantenimiento edilicio como reparaciones, filtraciones o humedad, y cuestiones relacionadas con ruidos molestos, basurales o malezas. Este enfoque no solo permite resolver los conflictos de manera más rápida y económica, sino que también favorece la participación activa de los vecinos, reduce los sentimientos negativos asociados a las disputas y aporta calidad de vida al entorno comunitario. Además, la mediación contribuye a desarrollar habilidades comunicacionales que los participantes pueden aplicar en otras situaciones, promoviendo una cultura de diálogo y convivencia pacífica en la ciudad.

El Departamento de Mediación Comunitaria depende de la Procuración Municipal y atiende al público de lunes a viernes, de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 en calle Jaime Freire 541, planta baja, oficina 3. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3885851348 o mediante el correo electrónico mediacionmuni@gmail.com.