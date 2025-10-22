Se brindaron diversos servicios municipales y provinciales en barrio Belgrano

Vecinos del barrio Belgrano y zonas aledañas fueron beneficiados con múltiples servicios municipales y provinciales de asesoramiento, trámites, contención, salud y zoonosis, a través de los programas “La Muni junto a vos” y “Muni tu lugar”, impulsados por la Secretaría de Desarrollo Humano.

Durante la jornada, los vecinos de ese sector de la ciudad accedieron a trámites y consultas del Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Consejo Provincial de la Mujer y SUSEPU.

También se brindaron servicios para adultos mayores, COPRETI y gestiones administrativas diversas.

En el área sanitaria, se ofrecieron controles de nutrición, electrocardiogramas, odontología, fonoaudiología, asesoramiento legal y judicial, educación vial policial y atención de Defensa del Consumidor.

Asimismo, se desarrollaron actividades de abordaje comunitario y programas de acompañamiento territorial.

La jornada contó además con un operativo especial de castración, vacunación y desparasitación de mascotas, a cargo de profesionales de la Dirección de Zoonosis.

Como complemento, se realizaron actividades recreativas y culturales con la participación de los “Abuelos Cuenta Cuentos” y una muestra de los talleres de la Dirección de Adultos Mayores.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el trabajo conjunto con la comunidad, “estamos trabajando a pleno con los vecinos, con aliados del barrio, el municipio y un voluntariado muy positivo como las ‘Abuelas Cuenta Cuentos’, que interactúan con la comunidad generando encuentro, servicio y diálogo para conocer las inquietudes de los vecinos”.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo mancomunado, “es fundamental fortalecer la confianza interinstitucional entre organismos públicos, privados y los vecinos, para brindar mejores servicios, mayor conocimiento y garantizar los derechos de todos”.

Por su parte, la titular de Adultos Mayores, Mirta Humacata, expresó su satisfacción por la convocatoria y destacó la participación de los programas de su área, “se brindaron servicios a todos los vecinos de este sector, con la presencia de los ‘Abuelos Cuenta Cuentos’ y el equipo de Zoonosis para la castración de mascotas. Estas actividades se desarrollan de forma descentralizada en centros vecinales, CPV y otras entidades barriales”.

En tanto, Daniel Toconas, responsable de Descentralización, anunció que “la próxima semana los programas municipales estarán de 9 a 12 horas en el Centro de Participación Vecinal (CPV) del barrio Malvinas, por lo que invitamos a los vecinos de la zona a acercarse”.

Finalmente, la directora de Zoonosis, Jimena Saez, valoró la vinculación con los distintos sectores barriales, “es muy importante esta conexión con los barrios. Desde la Dirección de Zoonosis estamos brindando castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica, además de registrar a los animales e informar sobre el manejo y recolección responsable de sus heces”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/q_NpqJdHlNw