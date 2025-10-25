El Concejo Deliberante Estudiantil fue declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación

En el marco de la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante Estudiantil 2025, el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy declaró de Interés Educativo a este programa impulsado por la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con el Concejo Deliberante local.

Durante la jornada, que contó con la conducción de las autoridades estudiantiles recientemente electas, se debatieron 17 proyectos elaborados por representantes de distintas instituciones educativas de nivel secundario. Cada grupo de concejales estudiantiles tuvo la responsabilidad de analizar, discutir y aprobar las iniciativas, que luego serán elevadas al Concejo Deliberante de la ciudad para su evaluación.

La coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud, Flavia Lara, destacó la importancia del encuentro y la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, “se debatieron 17 proyectos con la responsabilidad de los propios concejales estudiantiles, quienes discutieron sobre el alcance y los objetivos de cada uno para definir si serán o no elevados al Concejo Deliberante de la ciudad”.

Asimismo, Lara remarcó la relevancia institucional que adquiere el programa tras el reconocimiento del Ministerio de Educación, “recibimos al secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, quien en representación de la ministra Miriam Serrano hizo entrega formal del documento que declara de Interés Educativo al Concejo Deliberante Estudiantil. Este reconocimiento pone en valor el espacio estudiantil y la trayectoria de los docentes que lo acompañan, fortaleciendo el compromiso de seguir promoviendo la participación y la formación ciudadana de nuestros jóvenes”.

La Resolución N° 8428-E, emitida el 29 de septiembre de 2025, resalta la trayectoria del programa y su aporte a la formación ciudadana democrática de los estudiantes de nivel secundario, destacando su valor pedagógico, su continuidad en el tiempo y su contribución al fortalecimiento del liderazgo juvenil y la participación democrática.