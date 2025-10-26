El intendente Jorge votó en las primeras horas de la jornada electoral nacional

Fiel a su costumbre de votar temprano, el intendente de nuestra ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, concurrió al Complejo Educativo José Hernández a cumplir con la obligación cívica de ejercer el derecho al sufragio.

Tras emitir su voto, el intendente Jorge ofreció una rueda de prensa donde compartió algunas reflexiones sobre una jornada electoral caracterizada por ser la primera vez, a nivel nacional, que se vota con el nuevo sistema de boleta única de papel.

“Veo muy bien la implementación de la boleta única de papel; tengo mucha esperanza de que funcione bien, como lo hace en muchos lugares del mundo”, consideró el ejecutivo municipal y agregó, “como intendente, feliz de la vida porque se despapeliza, lo que implica mucho menos suciedad que vamos a tener a futuro porque era significativa la cantidad de papeles que se imprimían para cada sector político”.

En esa línea, añadió, “también creo que va a ser más sencilla la fiscalización; los presidentes de mesa van a poder ir sacando rápidamente, mesa por mesa, los resultados; los colores y otros detalles van a ayudar a que el escrutinio sea sencillo”.

Consultado sobre las expectativas, el jefe comunal manifestó, “esperamos que salga bien y que sea un gran día para nuestra Patria, fundamentalmente porque creo que todos los argentinos queremos lo mejor para nuestros hijos y para el futuro; tengo expectativas que va a ser una buena jornada”, y advirtió, “las elecciones intermedias muchas veces fueron difíciles por lo que espero que signifiquen, para el gobierno y todos los que tienen responsabilidades de conducir el país, una jornada de profunda reflexión para tomar conciencia que los argentinos tenemos que estar unidos y no agrietados”.

Ahondando, desde una perspectiva particular de nuestra provincia que elige a quienes la representarán en el Congreso Nacional, el intendente Jorge expresó, “desde mi punto de vista, tienen que ser los defensores de la provincia, quienes lleven a cabo las políticas que necesitamos en una provincia que emerge y que se esfuerza; defendiendo fundamentalmente los intereses de nuestra provincia”.

En referencia a la tradicional concentración para la espera de los resultados, el jefe de gobierno de la ciudad reveló, “los vamos a esperar en un lugar a determinar, seguramente un lugar que permita concentrarnos, paciente y responsablemente, sin hacer ningún tipo de declaraciones antes de que los resultados estén a la vista; creo que a las 9 o 10 de la noche vamos a tener las tendencias claras para manifestarnos”.

Finalmente, en cuanto al operativo post electoral que compete a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el intendente Jorge destacó que la despapelización facilitará significativamente la tarea y aseguró, “vamos a pedir la colaboración de todas las fuerzas políticas para que nos ayuden porque evidentemente hay contaminación visual; tenemos dos años por delante, después de esta elección, para tener una ciudad menos contaminada”.