Cultura. El teatro llega a Monterrico con una función escolar gratuita

El programa «La escuela se abre al teatro» presenta una función el miércoles 29 de octubre a las 9 horas en la Escuela Rural N° 54 de Monterrico. Entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de las acciones que el Ministerio de Cultura y Turismo impulsa para acercar el teatro a las escuelas y comunidades del interior de la provincia. El programa busca que estudiantes y familias accedan a experiencias artísticas de calidad en sus propias localidades.

La función se realizará en la Escuela Rural N° 54 de Monterrico con entrada libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa. Una oportunidad para que la comunidad educativa y el público en general disfruten del teatro en un espacio no convencional.

El programa «La escuela se abre al teatro» continúa recorriendo la provincia llevando propuestas escénicas a diferentes localidades, fortaleciendo el acceso a la cultura en zonas rurales y promoviendo el vínculo entre educación y arte.