El Municipio acompañó la Expo Formación para el Trabajo para impulsar el espíritu emprendedor

Durante la jornada, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy participó con un stand institucional y diversas actividades orientadas a fomentar el espíritu emprendedor, acompañando a quienes buscan transformar sus conocimientos y habilidades en proyectos sostenibles.

El evento contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea; la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, la directora gra. de Desarrollo Económico, Jimena Jurado y el director del Club de Emprendedores, Gastón Aguilera, quienes acompañaron a los emprendedores locales y destacaron el compromiso del Municipio con el desarrollo económico y social de la comunidad.

Al respecto, Jimena Jurado, directora general de Desarrollo Económico del Municipio, expresó: “Nosotros fuimos invitados con el Club de Emprendedores porque quieren lograr que todas aquellas personas que tengan un talento o un oficio puedan empezar a convertirlo en un emprendimiento”.

En esa línea, resaltó el trabajo articulado con el Gobierno provincial, “aprovechando este lazo estratégico que tenemos con Provincia, ya que hemos firmado un convenio de cooperación recíproca. Con este evento buscan que todas esas personas puedan llegarse hasta el Club de Emprendedores, participar de los diversos programas como Desarrollate, o poder vincularlos con distintos programas para que sigan desarrollándose como emprendedores”.

Asimismo, Jurado brindó una charla denominada “El camino desde el oficio a obtener un emprendimiento”, que contó con la participación de unas 30 personas interesadas en fortalecer sus capacidades emprendedoras. “Estuvo bastante buena la experiencia; además, presentamos el stand del Club de Emprendedores, que fue muy concurrido por gente que quería saber cómo armar su modelo de negocio, entre otras cosas, así que fue una jornada muy interesante”, concluyó.