Ampliarán horarios y servicios en los cementerios municipales por el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos

El 1 y 2 de noviembre los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario abrirán de 7 a 19 horas. Habrá misas, servicios especiales, controles sanitarios y un operativo integral de tránsito y seguridad.

El director de Cementerios, Cristian Alancay, informó que los días 1 y 2 de noviembre las necrópolis municipales permanecerán abiertas de 7 a 19 horas para recibir a las familias que se acerquen a rendir homenaje a sus seres queridos.

Durante ambas jornadas se celebrarán misas en los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario. En el primero, las ceremonias religiosas se realizarán a las 8, 10 y 18 horas, mientras que en el segundo tendrán lugar a las 8, 10, 13, 16 y 18 horas.

Alancay destacó que las administraciones también atenderán al público en el mismo horario, brindando la posibilidad de que los vecinos actualicen los datos de los sepulcros. Además, se dispondrá de arena gratuita para reemplazar el agua en los floreros, una medida preventiva destinada a evitar criaderos de mosquitos.

Con motivo de la gran concurrencia esperada, se dispuso el corte de la calle 9 de Julio, el día 2, entre Óscar Orias y Pellegrini, donde se ubicarán los vendedores de la economía popular.

El operativo contará con el acompañamiento del SAME, la Policía, Higiene Urbana y distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar un servicio ordenado y seguro para todos los visitantes.

Finalmente, Alancay pidió a la comunidad mantener una actitud de respeto y reflexión dentro de los cementerios, “pedimos que eviten el consumo de bebidas alcohólicas y la música, para preservar un ambiente de respeto hacia quienes se encuentran recordando a sus seres queridos.”

Nota audiovisual: https://youtu.be/cBICFXUNM8U