Cultura. Teatro de títeres gratuito en Monterrico

La obra «Chicha y Coquena» llega a la Escuela Rural N° 54 de Monterrico el miércoles 29 de octubre a las 9 de la mañana. La función es libre y gratuita, en el marco del programa La escuela se abre al teatro.

El Ministerio de Cultura y Turismo acerca propuestas artísticas a las escuelas rurales de la provincia para que los estudiantes accedan a espectáculos de calidad. El teatro de títeres es un formato ideal para los más chicos, que combina narración, humor y tradiciones locales.

La historia de Chicha y Coquena rescata personajes de la cultura popular jujeña y los pone en escena con una puesta pensada para el público infantil. Los títeres cobran vida para transmitir valores, leyendas y la riqueza del folklore local de una manera lúdica y cercana que conecta con la imaginación de los niños.

La comunidad educativa y las familias están invitadas a disfrutar de la función en un encuentro que lleva el arte hasta las zonas más alejadas de la provincia.