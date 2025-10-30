Cultura. Inscripción abierta para capacitación de producción videos turísticos con el celular

El taller presencial es el viernes 31 de octubre de 15 a 18 horas en el Centro de Arte Joven Andino. Gratuito con cupo limitado, exclusivo para estudiantes avanzados de turismo, guías y profesionales del sector.

La Secretaría de Turismo de Jujuy y el Colegio de Profesionales en Turismo ofrecen una capacitación sobre producción de videos con celular aplicado al turismo. El taller brinda herramientas prácticas para crear contenido audiovisual de calidad con el teléfono móvil, un recurso clave para la promoción turística en redes sociales.

La actividad se realizará en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en Alvear 534, San Salvador de Jujuy. Es gratuita con cupo limitado y está dirigida exclusivamente a estudiantes avanzados de turismo, guías de turismo y profesionales del sector.

Las inscripciones se realizan a través de https://captur.jujuy.gob.ar/. Para consultas, escribir a [email protected].