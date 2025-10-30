Curso de manipulador de alimentos para personal de servicios generales del departamento Palpalá

El Ministerio de Educación comunica a las instituciones educativas con servicio alimentario de merienda y/o comedor de los niveles Inicial, Primario y Secundario pertenecientes al departamento Palpalá, que el día 05 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el curso de Manipulador de Alimentos, destinado al personal de servicios generales.

Esta instancia de formación estará a cargo de la Superior Unidad Bromatológica (SUNIBROM) y se desarrollará en el Cine AHZ de la ciudad de Palpalá, en el horario de 08:00 a 13:00.

Los participantes recibirán sin costo el certificado de asistencia al curso Manipulador de Alimentos con una validez de 3 años (tenor de carnet), habilitante para desempeñarse en todas las instituciones educativas.

En caso de requerirse para actividades en el ámbito privado, el certificado deberá presentarse en SUNIBROM para el abono del arancel correspondiente.

La coordinadora de Entornos Escolares Saludables, María José Gloss, destacó que el curso se realiza en coincidencia con la Jornada Institucional sin asistencia de estudiantes a los establecimientos educativos, lo cual no afecta el servicio de comedor de las escuelas.