El Mercado Central invita a vivir una tarde de disfraces, dulces y diversión

El Mercado Central “6 de Agosto” se prepara para celebrar Halloween con una divertida propuesta familiar que llenará de color y alegría el corazón de la ciudad.

La actividad, denominada “Mercado en Halloween”, se realizará el viernes 31 de octubre a partir de las 18 horas en Alvear esquina Balcarce, con entrada libre y gratuita.

Los puesteros del mercado invitan a niños, niñas y familias a acercarse con sus mejores disfraces para disfrutar de caramelos, golosinas y ofertas especiales, en un ambiente festivo pensado para todas las edades.

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo comunitario y ofrecer un espacio de recreación seguro, alegre y participativo, reafirmando el compromiso del Mercado Central con el desarrollo cultural y social de la comunidad jujeña.