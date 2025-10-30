El programa municipal de Obras Mixtas hace realidad el pavimento en la ciudad

Tres calles del barrio Los Huaicos, serán pavimentadas a través del programa municipal de Obras Mixtas, gracias al aporte de más de 700 cubos de hormigón por parte de los vecinos. Las tareas ya comenzaron sobre la calle Cuello, marcando un nuevo avance en la mejora de la infraestructura barrial.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó que el plan de Obras Mixtas representa “una modalidad innovadora, colaborativa y solidaria, que significa un gran avance para todas las propiedades que se suman al programa, el cual se materializa junto al municipio”.

Durante la supervisión de los trabajos, el jefe comunal explicó que este programa “es la interpretación directa de que los vecinos son los responsables de aportar los materiales para concretar la obra, mientras el municipio complementa con la construcción de bocacalles, mejoras en espacios verdes y en aquellos sectores que no pueden ser absorbidos por los residentes. Es un trabajo conjunto, donde el municipio colabora en todo lo posible”.

Jorge anticipó además que “hay diez obras en carpeta para seguir trabajando; no paramos y, mientras el tiempo lo permita, continuaremos incluso durante el verano”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, valoró la adhesión vecinal al programa, “‘Obras Mixtas es un plan que los vecinos adoptaron rápidamente. Hoy tenemos la satisfacción de que el barrio Atalaya de Los Huaicos, con tres calles muy extensas, logró concretar la compra del hormigón para pavimentar todo el sector. Esto demuestra la efectividad del programa y la oportunidad que brinda para acceder al pavimento en poco tiempo”.

Montiel subrayó que “estamos hablando de una obra conjunta entre los vecinos, que aportaron cerca de 700 cubos de hormigón, una cantidad muy importante. Tras un proceso de organización de entre seis y ocho meses, hoy ya se están ejecutando los trabajos en el barrio Atalaya de Los Huaicos”.

Finalmente, el director de Obras Públicas, Daniel Sosa, señaló que “a través del programa municipal estamos concretando sueños y anhelos de los vecinos. En Los Huaicos estamos trabajando sobre la calle Cuello y, paralelamente, avanzamos en el barrio Los Perales, en la calle El Cardenal”.

“Valoramos profundamente el esfuerzo y el compromiso de los vecinos, quienes con su aporte y participación hacen posible la concreción de un anhelo compartido: el pavimento de sus calles”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ih8-AkPlybs