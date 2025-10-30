Entrega de Indumentaria. Agua Potable de Jujuy renueva la indumentaria del personal operativo y administrativo

La Empresa Agua Potable de Jujuy entregó camperas institucionales para sus trabajadores operativos y administrativos en toda la provincia.

Esta acción responde al compromiso de la actual gestión, ya que desde el año 2015 no se realizaba la entrega de camperas a los empleados. Esta iniciativa del Directorio encabezado por el Presidente, Juan Carlos García; el Vocal Técnico, Marcelo Jorge; y el Vocal Contable, Adolfo Ramírez, es cumplir con lo establecido por ley.

García enfatizó: «Estamos cumpliendo con lo que marca la ley y estamos entregando la indumentaria que corresponde a cada uno de los empleados de Agua Potable, tanto para el personal operativo como para el administrativo. Son indumentarias diferentes y específicas para cada función».