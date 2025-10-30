Gabriela Zárate:. «Keeper Kombat femenino» revaloriza y fomenta el rol de las arqueras dentro de la disciplina»

Con el fin de potenciar el talento, promover la formación deportiva y compartir una jornada de competencia, aprendizaje y crecimiento de las arqueras de fútbol de la provincia, la secretaría de Deportes desarrollará Keeper Kombat Femenino”, este sábado 1 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas, en el Estadio La Tablada de la Capital jujeña.

Gabriela Zárate, Directora de Deportes de la Mujer destacó “desde el gobierno la provincia estamos organizando este evento, si bien se han realizado otros con la participación de varones, será el primer torneo femenino de estas características, para revalorizar y fomentar el rol de las arqueras dentro de la disciplina”.

Señaló “esperamos la presencia de arqueras de toda la provincia y también hacerles saber para las que no puedan llegar que vamos a regionalizar este evento para que podamos llegar a cada rincón con la iniciativa”.

Detalló “Las interesadas se pueden inscribir de manera libre y gratuita a través de la plataforma de sportmetric. https://sportmetric.net/share/event/kiper-combat-femenino_D1i?606 , presentarse ese día con el DNI, donde nosotros vamos a tener el formato para cada categoría y para que puedan disfrutar una jornada de fútbol”.

“Seguimos generando actividades, así que agradecida con el gobernador Carlos Sadir, al Ministro, Normando Álvarez García y el Secretario de Deportes, Luis Calvetti que deciden apostar por el deporte femenino en la provincia en búsqueda de este sistema integral de igualdad” finalizó