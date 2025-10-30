La Comisión de Derechos Humanos emitió despacho favorable para cubrir el cargo en el Comité Provincial de Prevención de la Tortura

En el Salón Padilla de la Legislatura de Jujuy, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada María Agustina Guzmán, llevó adelante una reunión donde se emitió despacho favorable a la postulación de la señora María Eugenia Villada, propuesta para ocupar el cargo vacante dentro del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La decisión se tomó luego de cumplirse todas las instancias establecidas por la Ley N 6137, que crea el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tras haberse desarrollado el pasado 17 de octubre la Audiencia Pública en el Salón Marcos Paz, donde se escucharon las opiniones y aportes de representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos de toda la provincia.

Al respecto, la diputada Agustina Guzmán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expresó: Desde la comisión hemos dado un despacho favorable para que la señora María Eugenia Villada cubra el cargo vacante dentro del Comité de Prevención de la Tortura. Fue por el voto de mayoría, hubo tres diputados que se abstuvieron. Hemos cumplido con todas las etapas previstas: la audiencia pública, la evaluación de las postulaciones y el análisis correspondiente.

De esta manera, el expediente pasará a la Comisión de Asuntos Institucionales, donde los diputados continuarán el proceso de evaluación antes de su tratamiento en el recinto.