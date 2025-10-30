La Comisión de Igualdad de Género dio despacho a proyectos de interés

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de la Provincia de Jujuy se desarrolló una reunión de la Comisión de Igualdad de Género, oportunidad en la que se emitió despacho favorable a proyectos de declaración de interés vinculados con la promoción de la igualdad, el reconocimiento de las tareas de cuidado y la prevención de la violencia simbólica.

Luego del encuentro, la presidenta de la comisión, diputada Verónica Valente, manifestó que se trabajó con todas las legisladoras en el impulso de tres proyectos que tienen que ver con el reconocimiento y la promoción de los derechos de las mujeres. En primer lugar, la declaración de interés del Instituto Provincial de Prevención, que funciona bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo, destacando y reconociendo la labor de todas las trabajadoras que integran esta institución.

Asimismo, la legisladora agregó que, con el objetivo de visibilizar y valorar tareas que resultan esenciales en la sociedad, se avanzó en la institucionalización del 29 de octubre como Día de las Tareas de Cuidado y Apoyos, justamente un día como hoy, que cuenta con reconocimiento nacional e internacional.

Por último, la diputada Valente sostuvo que la comisión resolvió emitir un comunicado de repudio ante un hecho ocurrido en la vía pública, donde un comercio manifestó, mediante una bolsa de consorcio, un acto de violencia simbólica hacia las mujeres. Desde la Legislatura expresamos nuestro repudio a ese hecho de violencia simbólica, concluyó.