UMA KAWSAY. Nueva Jornada de Capacitación para el Manejo Eficiente del Agua Potable en Santa Catalina

El proyecto “Uma Kawsay” tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de la comunidad en el manejo Manejo Eficiente del Agua Potable.

La capacitación se realizará el próximo martes 11 de noviembre a las 9:00 horas en el Salón del C.I.C. de Santa Catalina (calles Moreno y Azules).

La convocatoria está dirigida a representantes comunitarios, cuerpo docente, personal de salud y vecinos en general de las siguientes localidades:Santa Catalina, Cabrería, Casira, Loma Blanca, Santa Rosa, Cusi Cusi, El Angosto, La Ciénaga, Misarumi, Oratorio, San Juan y Oro, Ciénaga y Paicone, Piscuno, Puesto Grande, San Francisco, Timón Cruz y Yoscaba, Lagunillas de Farallón

El objetivo central es generar espacios de aprendizaje, diálogo y cooperación para garantizar la gestión sostenible del agua.

Este ciclo de capacitaciones, que ya ha recorrido Tres Cruces, Susques, Purmamarca, Abra Pampa, La Quiaca, Caimancito y Valle Grande, cuenta con el apoyo del presidente de la empresa, Ing. Juan Carlos García.

El proyecto es impulsado por el Arq. Girón Flores, jefe del sector Servicios Dispersos, y la Ing. Luciana Pizarro, jefa de Laboratorio de Investigación y Desarrollo.

El proyecto “Uma Kawsay” reafirma el compromiso de la empresa estatal con el derecho al agua y la mejora de la calidad de vida en las comunidades de Jujuy, promoviendo la construcción de un futuro sustentable.