Agentes estatales. Mejora laboral para 28 trabajadores del ISJ que pasan a contrato de servicio

Un grupo de 28 trabajadores del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) que se desempeñaban bajo la modalidad de contrato de obra desde el inicio de la pandemia de COVID-19, mejorarán su situación laboral al ser traspasados a la figura de contrato de servicio a partir de mañana, según anunció el presidente del organismo, José Manzur.

La medida se enmarca en una decisión impulsada por el gobernador Carlos Sadir y el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y busca dar respuesta a un «anhelo» de los empleados de la obra social provincial.

Manzur destacó la importancia de este cambio, señalando que representa una mejora significativa para el personal.

«Para nosotros es una noticia muy importante y sobre todo para aquellas personas que prestan servicio en la obra social provincial porque significa dar respuesta y mejorar la situación laboral, que es un anhelo con el cual venimos trabajando desde el gobierno de la provincia y particularmente desde la obra social provincial», afirmó el titular del ISJ.

El principal beneficio de este pase a contrato de servicio reside en la mejora de las condiciones laborales y sociales de los 28 agentes.

El presidente del ISJ concluyó que la mejora es «significativa para esas personas, acompañándonos y trabajando en el Instituto de Seguros». Este paso se interpreta como una señal del Gobierno Provincial para regularizar y dignificar la situación de aquellos empleados que sostuvieron tareas esenciales durante la emergencia sanitaria.