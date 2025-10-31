Infraestructura Urbana. Agua Potable de Jujuy y Municipio de Libertador General San Martín fortalecen Infraestructura Urbana

Agua Potable de Jujuy y la Municipalidad de Libertador General San Martín han articulado una importante agenda de trabajo

Esta articulación estratégica busca garantizar la eficiencia de los servicios esenciales antes de avanzar con obras de pavimentación, asegurando la durabilidad de las intervenciones y el bienestar de los vecinos.

En esta primera etapa de “Saneamiento Concluido”, la empresa ya completó los trabajos iniciales con el recambio de la red de cloaca en puntos críticos, modernizando el sistema de desagües cloacales de la zona. En tanto en esta segunda etapa de Renovación de Redes de Agua Potable, se está ejecutando el recambio total de la red de agua potable en la Calle Los Constituyentes, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Gordaliza, en el Barrio San Francisco.

Agua Potable de Jujuy y Municipio de Libertador General San Martín Fortalecen Infraestructura Urbana

Estos trabajos se realizan con la instalación de cañerías de PVC de alta resistencia, un material que garantiza una vida útil más prolongada y minimiza el riesgo de futuras pérdidas. Esta coordinación con la Municipalidad, preparando la zona para la posterior y próxima obra de pavimentación y asfaltado.

“Priorizamos la calidad del servicio subterráneo para que, una vez finalizada la pavimentación, los vecinos tengan asegurada una infraestructura urbana integral y eficiente por muchos años,» destacó la jefa de la Unidad Operativa VIII – LGSM, Ing. María Vargas.

Oportunamente, se informará a la población sobre la interrupción necesaria del servicio de agua para realizar la maniobra de empalme de esta nueva red. Esta acción es indispensable para que la obra entre en pleno funcionamiento, un paso que reafirma el compromiso de Agua Potable de Jujuy con la calidad del servicio y la sociedad de Libertador General San Martín.