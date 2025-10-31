ISJ: nuevos valores del coseguro

Con el objetivo de garantizar un mejor servicio, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) estableció nuevos valores de la consulta médica y de especialistas, a los efectos de que el afiliado pueda contar con una correcta cobertura y se respeten los importes convenidos con los colegios de profesionales.

El esquema acordado con el Colegio Médico de Jujuy y otras entidades que agrupan a los profesionales de la medicina, desde el lunes los nuevos valores serán:

Para el padrón de medicina general, $18.000 de los cuales el ISJ cubre $12.000, en consecuencia el afiliado deberá pagar $6.000.

Para el padrón de especialistas, $28.000 de los cuales el ISJ cubre $18.000, por lo tanto el afiliado pagará $10.000.

Se elimina así el pago del concepto de “arancel diferenciado o doble coseguro” que unilateralmente cobraban los profesionales médicos.

Al mismo tiempo, el nuevo esquema transparenta el pago de los servicios médicos, en un esfuerzo que realiza la Provincia para garantizar la cobertura a los afiliados del ISJ.

Es oportuno recordar, que se encuentra en plena vigencia el Sistema de Pronto Pago, a través del cual los profesionales médicos cobran por las consultas médicas cada 15 días, es decir los primeros días de cada mes y a mediados de cada mes, lo que otorga previsibilidad tanto a la obra social como a los colegios y cámaras que agrupan a los profesionales médicos.

Para solicitar mayor información sobre los nuevos padrones tanto de médico general como de especialistas, los afiliados podrán consultar al 0810 777 72583, al QR, en la página web www.isj.gov.ar y a través de Credencial Digital.