Políticas socioeducativas. Estudiantes jujeños participaron de la 34° Olimpiada Matemática Ñandú

El evento académico se realizó en Córdoba del 21 al 24 de octubre y reunió a todo el país.

Estudiantes que representaron a la provincia de Jujuy en la instancia nacional de la 34° Olimpiada Matemática Ñandú visitaron el Complejo Ministerial.

El evento académico realizado en La Falda (Córdoba) del 21 al 24 de octubre, reunió a estudiantes de todo el país.

La comitiva jujeña estuvo integrada por Zoe Ingrid Vale Méndez, de la Escuela N°461 “Bicentenario de la Patria”; Santino Coria Girón, del Colegio N°1 “Nuevo Horizonte”; Rubén Alejandro Rivarola, del Colegio Che-Il; y Máximo López, de la Escuela N°223 “Arzobispo Mendizábal”, quienes compartieron junto a sus docentes la experiencia de representar a la provincia en esta destacada instancia educativa.

La secretaria de Planeamiento Estratégico Educativo, Natalia García Goyena, recibió a los estudiantes en las instalaciones del Complejo, en el marco del fortalecimiento de la cooperación para promover la participación en actividades académicas de alcance nacional.

La directora del Colegio Nuevo Horizonte, Karina Copa, destacó el trabajo sostenido de los equipos docentes y el acompañamiento de las familias, subrayando que “estos logros son fruto del compromiso, la dedicación y la pasión de los maestros que preparan a los estudiantes en contraturno, con esfuerzo y entusiasmo por la enseñanza de la matemática”.

Desde el Ministerio de Educación se valoró la participación de las instituciones educativas y el acompañamiento brindado a la comitiva jujeña, remarcando la importancia de seguir articulando acciones que fortalezcan la enseñanza de las ciencias y fomenten la participación de los estudiantes en espacios que promueven el pensamiento crítico y la excelencia académica.