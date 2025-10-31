Noticias de Jujuy

Proceso administrativo. Extensión de plazo excepcional para Educadores Comunitarios

Extensión de plazo excepcional para Educadores Comunitarios

La presentación de la documentación requerida para el reconocimiento de antigüedad podrá presentarse sin excepción hasta el 13 de noviembre de 2025.

El Ministerio de Educación de Jujuy comunica a los educadores pertenecientes a la Dirección de Educación Comunitaria que se extiende, de manera excepcional e improrrogable, el plazo para la presentación de la documentación requerida para el reconocimiento de antigüedad, hasta el 13 de noviembre de 2025.

La presente disposición alcanza a los educadores a quienes se les asignaron cargos docentes para cumplir funciones en los proyectos de las líneas establecidas en la Resolución N° 4871-E-25, y en los programas de Primera Infancia, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 4872-E-25.

La documentación deberá presentarse en las oficinas administrativas de la Dirección de Educación Comunitaria, ubicadas en calle Alvear N° 1258, barrio Centro, ciudad de San Salvador de Jujuy.

El incumplimiento del trámite es de exclusiva responsabilidad de cada uno de los interesados.

