«Un cine sin nombre» Seminario y Clínica para la construcción del lenguaje audiovisual

Se trata de una capacitación gratuita impulsada por el Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través del Archivo Fotográfico y Audiovisual, invita a participar del seminario y clínica “Un cine sin nombre”, a cargo del reconocido realizador Miguel Kohan.

A través de clases teóricas, proyecciones, ejercicios y clínicas de proyectos, se abordará la evolución de los modos de representar la realidad en el cine, acompañando a los participantes en la construcción de un encuadre personal, entendido como una zona activa de decisión, exploración y posicionamiento frente al mundo.

El cupo es limitado y la inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 8 de noviembre en https://iaaj.jujuy.gob.ar/capacitaciones/un-cine-sin-nombre/

Miguel Kohan es realizador audiovisual argentino, médico psicoanalista, psicólogo social y fotógrafo. Su obra se distingue por una mirada humanista, poética y antropológica, que articula arte, memoria, identidad y cultura.

Entre sus films se destacan: Salinas Grandes (2004), Café de los Maestros (2008), El Francesito (2016), La experiencia judía (2019), Rivera 2100 (2020), El Despenador (2021) y Ánimu (2024).