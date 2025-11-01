Prevención de la violencia de género. Jornada saludable para mujeres: el Consejo Provincial de Mujeres acompañó al CAPS Santa Rosa

Durante la jornada saludable para mujeres se brindaron herramientas de prevención de la violencia de género y promoción de asistencias junto al CAPS Santa Rosa

En el marco de “Santa Rosa se viste de Rosa: movida saludable para nuestras mujeres. Porque cuidarte es quererte”, el equipo del Consejo Provincial de la Mujer, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó junto al CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, de la jornada en Santa Rosa.

Esta actividad tuvo como objetivo promover la salud integral de las mujeres y concientizar sobre la prevención del cáncer de mama, fortaleciendo el cuidado y el acompañamiento en la comunidad, teniendo en cuenta que Octubre es el mes de prevención de la enfermedad.

En tanto se articularon acciones con los vecinos y vecinas del barrio 20 de Junio dando a conocer información sobre la violencia de género, los tipos y modalidades que existen y los lugares donde pueden concurrir ante hechos de vulnerabilidad.

En Jujuy funcionan 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos a lo largo y ancho de la provincia. Cada uno de ellos cuenta con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes asisten y acompañan a mujeres y personas de la diversidad sexual ante situaciones de violencia.

Es de destacar que también está habilitada la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año. En casos de urgencia se activan los protocolos correspondientes pero también se brinda asesoramiento a quienes conozcan casos de violencia por motivos de género para como actuar.

Participó de la jornada Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.