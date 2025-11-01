Turismo . Jujuy se presentó en las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino como un nuevo destino enoturístico

La provincia de Jujuy participó en las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, realizadas los días 30 y 31 de octubre en el Complejo Feriar Córdoba.

La Quebrada y Vinos de Altura

La delegación jujeña llevó a cabo la presentación oficial de la Ruta del Vino de Jujuy. La exposición se integró al eje temático de “Nuevos destinos Enoturísticos“, compartiendo espacio con las provincias de Entre Ríos y Córdoba.

La presentación fue liderada por Santiago Gnecco, coordinador del Ente de Promoción Turística, y se focalizó en los siguientes aspectos estratégicos:

Santiago Gnecco, luego de la experiencia, enfatizó: «Hemos logrado exponer la identidad de nuestra Ruta del Vino, un instrumento que nuclea a todas las bodegas de Jujuy. Esto refleja el compromiso unificado de cada una de ellas para operar de forma conjunta, con el objetivo de fortalecer al vino de Jujuy como un destino enoturístico diferenciado.»

«Consideramos que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora que nos abre el camino para continuar obteniendo resultados superadores a través de este esquema de colaboración y esfuerzo compartido.», expresó finalmente Gnecco.

Cierre con Degustación y Fortalecimiento Sectorial

Las Jornadas concluyeron con la conformación de un Espacio Federal de Vinos, donde Jujuy participó activamente ofreciendo una degustación de etiquetas representativas de su Ruta. Esta acción permitió a los 370 inscriptos—incluyendo representantes de bodegas, agencias de viaje y estudiantes—conocer la calidad de la producción de las regiones de Quebrada y Valles.

En este marco, también contamos con la valiosa participación de Pía Graziosi, quien intervino en otro panel compartiendo la experiencia de su agencia de viajes, dedicada exclusivamente al enoturismo. Su presencia es un testimonio del crecimiento y la especialización de nuestro sector.

La Secretaría de Turismo de la provincia de Jujuy ratifica su compromiso de respaldar y potenciar el enoturismo, reconociendo su crecimiento sostenido y su contribución estratégica al desarrollo económico y turístico provincial.