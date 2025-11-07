Dirección Provincial de Arquitectura. Las obras de mejoras de canchas en el RIM 20 avanzaron un 70%

Con la finalización del hormigonado en las canchas, avanzan ahora obras para nueva iluminación, alambrado y, luego, pintura del campo de deportes del RIM 20.

La Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), informó que las obras de mejora y puesta en valor del campo de deportes del RIM 20 logró un avance del 70% y continúan a muy buen ritmo.

El proyecto de obras forma parte del plan de intervención en 35 polideportivos en diferentes ciudades de la provincia con el objetivo de recuperar y dotar de mejores condiciones a espacios deportivos y recreativos que son utilizados por la comunidad.

En el predio del RIM 20, los trabajos iniciaron en septiembre y abarcan la refacción integral de tres canchas polifuncionales y la cancha de hándbol.

Los equipos ya finalizaron los trabajos de hormigonado del piso, una de las instancias más importantes. Ahora, avanzan en el tensado y reemplazo del alambrado perimetral, mejorando los cerramientos que se encontraban deteriorados, y en la instalación de tendidos eléctricos subterráneos, y la colocación de nuevos tableros de control, como paso previo a la colocación de la nueva iluminación LED que tendrá el espacio.

En lo próximo, está previsto el inicio de tareas de pintura, demarcación de las canchas, y colocación de nuevos tableros de básquet.