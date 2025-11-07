Políticas públicas. Jujuy presentó el Proyecto REE SI! en Congreso de Juventudes de Neuquén

La iniciativa abarcó distintas localidades de la provincia y ha logrado impulsar el protagonismo juvenil, la formación en derechos y la promoción de vínculos saludables.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades junto a representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) participó del Congreso de Juventudes de Neuquén donde Jujuy presentó el Proyecto REE SI!

Este espacio de encuentro y reflexión permitió promover el intercambio de ideas para fortalecer la participación activa de jóvenes en la construcción de una sociedad libre de violencia por motivos de género, más justa e inclusiva.

Durante la jornada se presentó el impacto y los avances en la provincia de la Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral, REE Si!. Este programa se abarcó distintas localidades de la provincia y ha logrado impulsar el protagonismo juvenil, la formación en derechos y la promoción de vínculos saludables.

El Proyecto REE Sí!, se realizó en el marco de EmpowerED, una iniciativa global de UNFPA en alianza con Canadá, que en Argentina cuenta con el apoyo de ONUSIDA, implementada a través del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades con el apoyo de diferentes ministerios, municipios y actores de la sociedad civil.

Participaron en el Congreso de Juventudes Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación; Morena Chavarría, Promotora; Nayla Procopio y Florencia Trócolli, referentes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).