Trabajo en terreno. Intenso operativo sanitario de descacharrado en el Gran Jujuy

El ministerio de Salud por medio de la dirección de APS continua con el procedimiento de descacharrado por diferentes lugares de Jujuy. El operativo provincial se puso en marcha en el mes de enero y se acrecentó los días de trabajo en territorio, a los fines de proteger la salud a los vecinos.

La dirección de APS, perteneciente al ministerio de Salud, prosigue con la planificación de descacharrado por diferentes lugares de la Provincia.

Cabe agregar que los operativos sanitarios es un trabajo en conjunto entre el personal de salud y los municipios en diversas localidades, las organizaciones sociales, los Centros vecinales y vecinos, siendo parte de la campaña contra el dengue a nivel provincial.

Dentro del marco estratégico del operativo está delineado cubrir por manzanas o sectores barriales a los efectos de llegar al vecino con todas las necesidades preventivas y reguardar la salud como primer objetivo, sumando la ubicación de ovitrampas en cada uno de los domicilios y el correspondiente monitoreo de los lugares donde más se desarrollan los huevos de los mosquitos.

Cronograma

El trabajo de descacharrado se realiza en cada jornada desde horas 8.30:

11/11: Zona CAPS Cerro Las Rosas

12/11: Zonas CAPS 337 Viviendas – Barrios Aeroclub y 8 de Marzo – Alto Comedero

13/11: Zona CAPS Malvinas – Asentamiento 4 de Agosto