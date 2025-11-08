Cultura. La Semana de la Tradición ofrece cinco actividades gratuitas en la capital

La celebración del Día de la Tradición se extiende durante toda la semana con una agenda de cinco propuestas culturales gratuitas organizadas por el Ministerio de Cultura y Turismo. Del 10 al 14 de noviembre, distintos espacios de San Salvador de Jujuy recibirán al público con entrada libre.

El domingo 10 arranca la programación con el «Encuentro Criollo» a las 20:30 en el Museo Casa Macedonio Graz (Lamadrid esquina Güemes). Al día siguiente, a las 19 horas, CulturArte (San Martín esquina Sarmiento) será escenario de «Soguería criolla», donde los asistentes podrán conocer las técnicas ancestrales del trenzado de sogas, oficio vigente en el campo argentino.

El martes 12 a las 19 horas vuelve el protagonismo al Museo Macedonio Graz con «Zamba para bailar», un encuentro con músicos en vivo que invita al público a disfrutar y aprender sobre este ritmo emblemático del folklore.

«Charlamos con Martín Fierro» será el miércoles 13 a las 19 horas en la Casa de las Letras (Belgrano 1327). Un espacio para reflexionar en torno al poema gauchesco de José Hernández, obra cumbre de la literatura nacional y símbolo de la identidad criolla.

La semana cierra el jueves 14 a las 20 horas con «Mujeres en escena», nuevamente en el Museo Macedonio Graz. Un reconocimiento necesario al rol de las artistas que mantienen vivas las expresiones folklóricas.