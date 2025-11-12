Accesibilidad. La Estrategia Provincial de Detección de Cáncer de Colon se presentó en el CEPAM

El estudio gratuito de sangre oculta en materia fecal permite la detección temprana y se realiza a toda persona desde los 50 años en adelante.

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, encabezó recientemente la presentación de la Estrategia Provincial de Detección de Cáncer de Colon en sede del Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM), donde remarcó que “la detección temprana salva vidas, nos permite actuar a tiempo y realizar el seguimiento adecuado a la persona desde el sistema de salud”.

En el marco de una charla destinada a personas usuarias del CEPAM donde los especialistas brindaron información sobre el cáncer de colon, Bouhid remarcó que esta estrategia se destina a personas a partir de los 50 años de edad, facilitando que se realicen el test gratuito, retirando el frasco y tomando una pequeña muestra de materia fecal en la comodidad de la propia casa que luego se entrega en el Laboratorio del CEPAM para la determinación bioquímica.

Asimismo, pidió a la comunidad replicar esta posibilidad que ofrece la salud pública, invitando a familiares y vecinos a sumarse al cuidado, al bienestar y realizarse el test.

Por su parte, la secretaria de Coordinación General de Salud, Fernanda Peynado, recordó que “el cáncer de colon es el segundo más frecuente en nuestro país y que 9 de cada 10 personas con este diagnóstico se puede curar si detectamos la patología de manera temprana”.

“En este caso, para realizar el test, sin preparación previa, recolectamos en nuestra casa un poquito de materia fecal en cualquier momento del día, y luego se deja en el Laboratorio del CEPAM. Si el examen resulta negativo, se repite el estudio recién pasados dos años y en caso de ser positivo, se continúa con estudios complementarios y se realiza seguimiento del caso particular”, concluyó.

• Las personas desde los 50 años en adelante, pueden hacerse el test, es gratuito, se realiza en el domicilio y se procesa en el CEPAM.

• Recordá retirar el frasco, tomar la muestra en el domicilio y entregar la muestra en Laboratorio del CEPAM, Alvear 1152, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 7 a 20 horas.