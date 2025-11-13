Noticias de Jujuy

«Música con ALAS»: inclusión, cultura y música en barrios de Jujuy

Jujuy
Música con ALAS: inclusión, cultura y música en barrios de Jujuy

La Fundación ALAS, presidida por Analía Sivila, continúa desarrollando su proyecto social y cultural “Música con ALAS”, una iniciativa con 16 años de trayectoria que brinda contención a más de 300 niños y jóvenes de San Salvador de Jujuy a través de la música.

Este proyecto, nacido en el barrio El Chingo como una acción preventiva de salud impulsada por la Dra. María Joaquina Gurrieri, se ha expandido a otros sectores como Mariano Moreno -en articulación con la Fundación El Rescate- y recientemente al barrio Tupac Amaru en Alto Comedero.

“Música con ALAS” ofrece clases totalmente gratuitas y presta los instrumentos musicales a los participantes, gracias al apoyo de la comunidad, campañas solidarias y colaboración estatal.

Sivila destacó que “hace poco tuvimos la visita del gobernador Carlos Sadir que se impresionó por la cantidad de niños que tiene «Música con ALAS». Y nos apoyaron también para continuar en estos años con los cargos docentes del Ministerio de Educación”.

En relación a este tema, indicó que el Gobierno de la Provincia, a través de la mencionada cartera, subvenciona 11 cargos docentes, y anunció la próxima entrega de nuevos instrumentos.

La fundación invita a la comunidad a sumarse, colaborar o apadrinar la compra o restauración de instrumentos.

Desde la fundación se recalcó que cada instrumento es una oportunidad más para que un niño desarrolle su talento en un espacio sano, educativo y transformador.

Gala solidaria

La Fundación Música con Alas se prepara para un evento muy especial: la Gala Solidaria “Música con Alas Sinfónico”, que se realizará el domingo 2 de diciembre en el Centro Cultural Martín Fierro a las 21.30 horas. El evento contará con la participación de grandes referentes del folclore argentino como Ahyre, Franco Barrionuevo, y Los Diableros de Orán, acompañados por una orquesta integrada por docentes y alumnos de la Fundación.

La gala se realizará a total beneficio de la Fundación, con el objetivo de continuar con su labor de contención e inclusión social a través de la música. Lo recaudado será destinado al sostenimiento de actividades que benefician a más de 300 niños y jóvenes en los barrios El Chingo, Mariano Moreno y Tupac Amaru de San Salvador de Jujuy.

El concierto tendrá un repertorio variado, con una apertura dedicada a Piazzolla, música clásica en el hall, y un gran cierre folclórico sinfónico junto a los artistas invitados.

Entradas a la venta en:

– norteticket.com

– Belgrano 629 Tarjeta Su Crédito (con tarjeta de crédito)

– Redes sociales: Fundación Música con Alas (Facebook) / @fundacionmusicaconalasjujuy (Instagram)

