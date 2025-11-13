Secretaría de Energía . Concurso «El saber ilumina»: escuelas serán premiadas este viernes en el Cabildo de Jujuy

La 3ra edición del concurso «El Saber Ilumina» premiará a las escuelas de distintos niveles, que resultaron ganadores por sus proyectos y acciones para el cuidado de la energía.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), desde su Secretaría de Energía, y el Ministerio de Educación, informaron que el acto de premiación del concurso “El saber ilumina”, que tendrá lugar este viernes 14 de noviembre, a partir de las 10hs, en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy. En su tercera edición, el certamen convocó a más de 80 instituciones educativas que desarrollaron proyectos orientados al uso eficiente y responsable de la energía.

El concurso “El saber ilumina” forma parte del programa “Energía, yo te cuido”, una política del Gobierno de Jujuy que, desde 2016, impulsa el uso eficiente y responsable de la energía en los hogares, como también en los ámbitos social, educativo, productivo y administrativo, tanto públicos como privados.

Durante tres meses, estudiantes y docentes de más de 80 establecimientos educativos, desde salas de nivel inicial hasta el nivel secundario, trabajaron en proyectos destinados a promover el ahorro y la eficiencia energética dentro de las aulas.

Las propuestas incluyeron acciones de concientización, campañas, implementación de buenas prácticas, elaboraciones de ciencias, entre otros. Asimismo, aprendizajes sobre la eficiencia energética, las energías renovables, las bioenergías y otros temas que, luego, son compartidos por los niños y adolescentes en la casa, en el barrio, y en toda la comunidad.

El concurso fue desarrollado en dos categorías: “Menor Consumo” y “Mejor Plan de Acción”, que distinguen a las instituciones que lograron reducir su consumo energético (con acciones de ahorro) y aquellas que diseñaron planes integrales de mejora, tanto en la reducción del consumo energético como en el cuidado del planeta.

En la categoría “Menor Consumo”, los ganadores son:

· Nivel Inicial: Colegio del Salvador, de San Salvador de Jujuy.

· Nivel Primario: Colegio San Agustín, de San Pedro de Jujuy (1º premio).

· Nivel Primario: Escuela N° 443 Dr. Roberto Domínguez, de San Pedro de Jujuy (2º premio).

· Nivel Primario: Escuela Profesor Pablo Arroyo, de San Salvador de Jujuy (3º premio).

· Nivel Secundario: Secundario N° 38, de la ciudad de Perico.

En la categoría “Mejor Plan de Acción”, los ganadores son:

· Nivel Inicial: JI N°9, de San Salvador de Jujuy.

· Nivel Primario: Escuela N° 6 Joaquín Carrillo, de la ciudad de El Carmen (1er premio)

· Nivel Primario: Escuela N° 463, Padre Jesús Olmedo, de la ciudad de La Quiaca (2do premio)

· Nivel primario: Escuela N° 113, Antártida Argentina, de La Quiaca (3er premio)

· Nivel Secundario: Complejo Educativo José Hernández, de San Salvador de Jujuy