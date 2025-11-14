Municipio recibió la visita de agrupaciones gauchas para la 42° Elección de la Paisana Provincial

Las Agrupaciones Gauchas de la provincia fueron recibidas en la explanada del Edificio Municipal de avenida El Éxodo por el vicepresidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, en el marco de los festejos por el Día de la Tradición y de la 42ª edición de la Elección de la Paisana Provincial, que se realizará el próximo sábado 15 de noviembre en la Federación Gaucha Jujeña, a partir de las 15 horas.

Tras brindar las palabras de bienvenida, el concejal Gastón Millón destacó “los festejos por el Día de la Tradición, que incluyen desde congresos hasta diversas actividades organizadas por la Federación Gaucha y la Asociación Gaucha”, y anticipó con entusiasmo la Elección de la Paisana Provincial, que este año contará con la participación de 53 candidatas, “un número que refleja el interés y el compromiso de las jóvenes por mantener vivas nuestras raíces y costumbres”.

En este contexto, destacó que “no se trata simplemente de un concurso con fines estéticos, sino de una instancia que pone en valor saberes, conocimientos y tradiciones que forman parte de nuestra identidad. La elección de la Paisana visibiliza y celebra la cultura jujeña en toda su riqueza”.

Posteriormente, Lila Flores y Nancy Suruguay, integrantes de la comisión directiva de la Federación Gaucha, en representación del presidente Marcelo Mendoza —quien no pudo estar presente por motivos laborales— expresaron “el orgullo de llevar adelante estas celebraciones que revalorizan nuestras tradiciones y el sentir gaucho jujeño”.

Ambas añadieron que “esta 42ª edición de la Elección de la Paisana Provincial nos encuentra participando activamente en numerosos eventos y encuentros a los que hemos sido invitadas durante las últimas semanas”.

En este sentido, detallaron que “continuamos fortaleciendo el vínculo con cada comunidad y, el sábado 15, iniciaremos la jornada con los actos protocolares. Desde las 15 y hasta las 22 horas se llevará a cabo la esperada elección, donde finalmente conoceremos a las tres jóvenes que serán consagradas como Paisana y Donosa Provincial, en una celebración que resalta nuestras raíces y tradiciones”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/kKNad3Szyy4