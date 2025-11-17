Fortaleciendo la formación profesional: el Municipio acompañó las prácticas de estudiantes de Psicología Educativa

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy fortalece su vínculo con instituciones educativas de la ciudad al ofrecer espacios de formación donde estudiantes del último año puedan realizar prácticas laborales reales. A través de establecimientos municipales como la Escuela Marina Vilte, el CDI Pata Pila y el CEIJA, 12 alumnos de la carrera de Psicología Educativa completaron su residencia profesional, consolidando el trabajo articulado entre el municipio y la UCSE para brindar experiencias formativas que aportan tanto a la comunidad como al desarrollo de futuros profesionales.

Durante la ceremonia, la directora General de Educación, Érica García, destacó el estrecho vínculo académico y profesional que el municipio sostiene con distintas instituciones. “Estamos concluyendo un año lleno de proyectos, donde esta participación del municipio es parte de los convenios que venimos firmando desde la Dirección General de Educación y que dan fruto para la comunidad”, afirmó. Además, subrayó el aporte de estas prácticas: “El intercambio nos ofrece una mirada nueva sobre nuestro trabajo y genera índices y perspectivas útiles para la comunidad”.

García también detalló que las prácticas se desarrollaron en varios escenarios municipales: “Los alumnos trabajaron durante su estadía en el CEIJA, en el CDI Pata Pila y en la Escuela Marina Vilte de nivel primario, destacándose el rol del municipio al brindar herramientas para los futuros profesionales de la carrera de Psicología de la UCSE”.

Por su parte, Vanesa Flores, responsable de las prácticas supervisadas de la carrera de Psicología Educacional de la UCSE, expresó su agradecimiento al municipio por abrir estos espacios de formación: “Estamos muy contentos de que la Dirección de Educación nos tenga presentes como institución y permita que los futuros egresados se integren a diferentes ámbitos, desde la primera infancia hasta jóvenes y adultos”.

Los futuros profesionales también compartieron su experiencia. Ismael Vilte, practicante de la cátedra de Psicología Educacional, destacó: “Tuve un balance muy bueno; pude trabajar con directivos, padres y niños, articulando la teoría con la práctica”. En la misma línea, Mauro Villalba relató: “Fue un año muy gratificante. Estuve en el CDI Pata Pila y agradezco a los referentes institucionales que nos dieron la posibilidad de desarrollar nuestras prácticas finales”.

