La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de “Jujuy Emprende 2025” para potenciar el ecosistema emprendedor local

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Club de Emprendedores, invita a toda la comunidad a ser parte de Jujuy Emprende 2025, un evento impulsado por la Mesa del Ecosistema Emprendedor de Jujuy que se realizará el 19 de noviembre de 2025, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

La iniciativa nace con el propósito de dar visibilidad al creciente ecosistema emprendedor de la provincia, reuniendo en un único espacio a emprendedores, empresas, instituciones educativas y organismos públicos. El encuentro busca impulsar el desarrollo, la innovación y la colaboración, promoviendo un entorno favorable para el crecimiento económico local.

Durante una jornada completa de actividades, los participantes podrán intercambiar experiencias, fortalecer sus redes de contacto y presentar proyectos que reflejan el talento, la creatividad y el potencial productivo de Jujuy.

El evento se desarrolla en el contexto de la Semana Global del Emprendimiento, una celebración internacional que se realiza cada mes de noviembre con el objetivo de inspirar a personas de todas las edades a emprender, innovar y transformar sus ideas en proyectos reales con impacto económico y social.

Durante esta semana, se llevan adelante charlas, talleres, ferias y espacios de networking que buscan conectar emprendedores, empresas, instituciones educativas y gobiernos, fortaleciendo así los ecosistemas locales. Jujuy se suma una vez más a esta iniciativa mundial con una propuesta integral y accesible.

La convocatoria está abierta a, Emprendedores y emprendedoras de la región; Estudiantes; Comerciantes y profesionales; Instituciones educativas y organizaciones locales; y público en general interesado en la cultura emprendedora

15:00 a 15:30 – Acreditación

15:30 a 16:00 – Palabras de inicio, presentación y apertura de la mesa

16:00 a 16:45 – Panel Emprendedor

17:00 a 18:00 – Break de cafetería y recorrido por las instituciones del ecosistema

18:00 a 18:30 – Living: Agustina Landa y un empresario de Jujuy

18:30 a 19:30 – Charla Central: Augusto Mustafa – Elepanats

19:30 a 21:00 – Networking: dinámica para vincular a todos los participantes

19:00 a 20:00 – After