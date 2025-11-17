Nueva tarifa del boleto del transporte público de pasajeros

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población que a partir del miércoles 19 de noviembre desde las 8:30 hs. comienza a regir la nueva tarifa del transporte urbano según el siguiente detalle:

San Salvador de Jujuy: $1167.99

San Salvador de Jujuy a Reyes: $1167.99

San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1343.53

San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1518.28

San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1343.53

San Salvador de Jujuy a Yala: $1518.28

San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1693.82

San Salvador de Jujuy a Lozano: $1693.82

San Salvador de Jujuy a León: $ 1868.57