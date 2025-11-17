Orgullo jujeño: jóvenes con compromiso representaron a Jujuy en Concurso Nacional «Proyecto Desafío Eco»

Con un firme compromiso de cuidado ambiental y preservación de energías limpias, estudiantes de la Escuela Técnica “General Savio” de Palpalá participaron en Entre Ríos del Concurso Nacional “Proyecto Desafío Eco”, organizado por la Fundación YPF, con el apoyo y acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

El «Proyecto Desafío ECO 2025» es un campeonato nacional de autos eléctricos de emisión cero, organizado por Fundación YPF, en el que participan estudiantes de escuelas técnicas secundarias de toda Argentina. Los equipos construyen sus propios prototipos eléctricos a partir de un kit estándar para competir en varias pruebas que evalúan diseño, eficiencia y velocidad. La iniciativa busca fomentar el aprendizaje práctico, el trabajo en equipo, el desarrollo de tecnologías sostenibles y la movilidad sustentable.

Con esfuerzo, ingenio y trabajo en equipo, los estudiantes construyeron dos automóviles eléctricos, uno conducido por una alumna y otro por un alumno. ¡Son la única escuela técnica de Jujuy que lleva dos vehículos al certamen!

Un verdadero orgullo que posiciona a nuestra provincia como ejemplo de innovación y conciencia ambiental.

Al respecto, la Secretaria de Equidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna Murillo quien junto al concejal por Palpala, Franco Yarvi, visito a los estudiantes pudo ver el entusiasmo, la dedicación y la pasión con la que estos jóvenes desarrollaron sus proyectos. “Son un reflejo del futuro sustentable que todos soñamos y un gran ejemplo para nuestra comunidad”, afirmó.

Sostuvo que ese día los padres acompañaron muy emocionados y orgullosos, a sus hijos al igual que los docentes asesores que estuvieron paso a paso, hasta lograr con el objetivo.

Luna Murillo felicitó a los jóvenes estudiantes por su compromiso, responsabilidad y perseverancia en este gran desafío como así también a Malena Flores quien desde un principio movilizó todo “para que pudieramos visitarlos junto al gobernador Carlos Sadir y, poder ayudarlos con un colectivo para su traslado a Entre Ríos”.

Así también, la funcionaria hizo extensivo las felicitaciones a todos los estudiantes de las diferentes instituciones educacionales de la provincia que participaron de ese certamen nacional.

Por último, aseveró estar seguros de que los chicos dejaron todo en la pista y representaron de la mejor manera a Jujuy, concluyó.