Políticas públicas. Hospital Amigo de la Lactancia: el CES-Snopek cumplió con la evaluación y espera resultados para la acreditación

Equipos de Salta y Catamarca estuvieron en Jujuy para las instancias evaluativas. Nación define la certificación en base a una estrategia de alcance federal.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se realizó la evaluación externa para la acreditación como Hospital Amigo de la Lactancia al CES-Snopek de Alto Comedero, instancia que solicitó la provincia tras dos años de trabajo apuntando a lograr la primera certificación de la provincia en esta calidad, tras la modificación de la normativa en 2020 que establece que solo los hospitales que cuentan con condiciones obstétricas y neonatales esenciales (CONE) pueden postularse.

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II que fortalece la accesibilidad y la descentralización de los servicios, asegurando los cuidados desde el nacimiento con acompañamiento integral y con la oportunidad que representa la lactancia exclusiva en lo posible hasta los 6 meses de vida, el trabajo del CES-Hospital Snopek constituye un compromiso con la comunidad por una salud pública con máximos estándares de excelencia, involucrando a equipos asistenciales y no asistenciales de Maternidad, Nutrición, Administración, Gestión de Pacientes, Seguridad y cada una de las áreas.

“Luego de dos años de trabajo, en el mes de octubre, Jujuy solicitó la evaluación externa para la acreditación del CES-Snopek como Hospital Amigo de la Madre y el Niño que prioriza la lactancia. Entre los días 10 y 12 de noviembre se realizó de manera presencial, con evaluadoras acreditadas por Nación de las provincias de Salta y de Catamarca y estamos a la espera de los resultados”, explicó la referente del Área de Nutrición de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencias, Claudia Montenovi.

En tanto, agregó que “la posibilidad de esta certificación es ejemplo de las políticas de salud de Jujuy, accionando en la salud futura ya que la prioridad en la nutrición de niñas y niños se refuerza desde el inicio de la vida” y ponderó especialmente “la participación de todo el equipo en cada instancia del proceso al igual que en toda la provincia, donde se reafirma el compromiso con la nutrición y el curso de vida. Agradecemos especialmente el acompañamiento de la directora provincial de Maternidad, Claudia Castro; a la directora del Hospital Snopek, Paola Rondón; al Comité de Lactancia de la Maternidad Scaro y a las autoridades de Salud Prenatal y Nutrición de Nación”.

Por su parte, la evaluadora Priscila Carosella, de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la provincia de Catamarca, explicó que “las instituciones que solicitan evaluación se enmarcan dentro de la estrategia de promoción de la lactancia a nivel nacional que implica el compromiso de promocionar la lactancia en todos los ámbitos de salud” y sostuvo que “la calidad de Hospital Amigo impacta en la población por la importancia de preservar la salud de las personas gestantes y en puerperio, mientras mantiene a los equipos clínicos y no clínicos actualizados sobre los lineamientos de lactancia y permite la actualización de los efectores siento a su vez referencia para todo el país en el marco de las leyes de Protección de la Lactancia, Parto Respetado y 1000 Días”.