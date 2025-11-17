Restricciones de tránsito desde hoy por obras viales, poda y actos conmemorativos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, debido a trabajos programados en la vía pública, se llevarán adelante distintas restricciones de tránsito desde la jornada de hoy. Este lunes 17 de noviembre, desde las 22:00 y hasta mañana a las 06:00, se interrumpirá la circulación vehicular en la intersección de Independencia y Senador Pérez por tareas de reparación de la calzada.

Asimismo, el martes 18 de noviembre, a partir de las 08:00, se realizará un operativo de poda de árboles que requerirá la restricción del tránsito en calle Paleari, entre La Herradura y la colectora de avenida Ricardo Balbín.

Ese mismo día, también desde las 08:00, y en el marco de las actividades por el 191° Aniversario de la Autonomía Política de Jujuy y el homenaje al primer gobernador de la provincia, coronel José María Fascio, en la plazoleta homónima, se implementará un operativo especial de tránsito. El dispositivo contempla cortes en Coronel Arenas y 18 de Noviembre, y en 13 de Diciembre y Castañares. Además, se dispuso la prohibición de estacionamiento en las calles aledañas a la plaza.

La Municipalidad solicitó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas mientras duren las intervenciones.