Sadir presentó el Plan Estratégico Jujuy Agrodiversa

El gobernador Carlos Sadir lanzó Jujuy Agrodiversa, plan que proyecta el crecimiento productivo de la provincia hasta 2035.

El mismo se encuentra vinculado a la “sustentabilidad ambiental, generación de empleo genuino y riqueza para Jujuy”, explicó el mandatario.

Sadir ponderó que «el plan es una gran oportunidad para la economía”, la cual va a ser potenciada junto al sector privado, reafirmando en este sentido “lo que significa Jujuy en materia de recursos, potencial y competitividad en los mercados internacionales”.

“Hay mucho para crecer, avanzar y ofrecer”, sostuvo y agradeció la confianza y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, “que apuesta al crecimiento y consolidación de este modelo”, con la firme mirada en “la mejora de la calidad de vida de nuestra gente”.

A su turno, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la gran convocatoria de tantos referentes del sector público como del privado, sosteniendo que “se vienen grandes desafíos, y trabajando juntos es el camino que debemos seguir”.

“Jujuy es una provincia que, a partir del trabajo y seriedad, puede proyectar planes a largo plazo y con gran impacto territorial”, indicó, agregando que “estos espacios ayudan a la construcción integral y una mirada conjunta orientada al desarrollo y la mejora de calidad de vida de todos los jujeños”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, manifestó que este plan estratégico “va a otorgar grandes herramientas y oportunidades de todas las regiones”, poniendo especial valor en “el compromiso de todos los actores que fueron parte de este camino”.

Finalmente, el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Argentina, Fernando Camargo, enfatizó la importancia de “una mirada y objetivos compartidos para el crecimiento y desarrollo de Jujuy” en un Plan pensado a 10 años.

“Jujuy cuenta con recursos naturales únicos, una matriz productiva diversa y un enorme potencial para proyectarse a mercados internacionales competitivos”, subrayó, ratificando el “liderazgo de un gobernador que tiene un compromiso estratégico para el desarrollo regional”.

Acompañaron el lanzamiento del plan, autoridades provinciales y municipales; referentes del sector privado; intendentes y comisionados.