Se impulsa declaración de Interés Legislativo a jornada de posgrado

En una nueva reunión de la comisión de Salud de la Legislatura, realizada en el salón Presidente Raúl Alfonsín, los diputados presididos por Omar Gutiérrez recibieron a profesionales del Círculo Odontológico y de la Escuela de Posgrado para conversar sobre las jornadas denominadas 30 aniversario de la Escuela de Posgrado. Estuvieron presentes: Alejandra Lodi, Sebastián Murúa, José Luis Giménez y Paula Berdeja.

Al término de la reunión el presidente de la comisión, el diputado Omar Gutiérrez explicó que la misión de la Escuela de Capacitación del Círculo Odontológico una institución que tiene una tradición muy grande en el campo de la ciencia de la salud y que surgió ante la necesidad de mantener actualizados a los profesionales de la provincia que brinda capacitación y formación, que mejora la calidad de servicios que prestan los odontólogos. Gutiérrez resaltó el carácter federal de estas jornadas al decir que en este momento se proyecta hacia afuera ya que vienen profesionales de otras provincias y que van a poder intercambiar y compartir conocimientos.

El legislador también comentó que se trataron otros temas el arancelamiento es uno de los temas de los que conversamos; tratamos de la situación de ellos y la de los pacientes. Es una problemática compleja que llevaremos a las autoridades que se ocupan de esto para que lo tengan en consideración y puedan llegar a un tipo de acuerdo, expresó el titular de la comisión.

Por su parte Alejandra Lodi, Secretaria Académica de la Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico dijo que vinimos a contar un poco de las jornadas que estamos organizando los días 20 y 21, añadió que con motivo de cumplir 30 años la Escuela de Posgrado de formación constante de odontólogos, en ese marco es que se realizan estas jornadas con disertantes de nivel nacional: de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, y disertantes de nuestra provincia que también son expositores a nivel nacional.

En este sentido manifestó que también es intención que estas jornadas sean declaradas de Interés Legislativo ya que es un beneficio para todos los odontólogos de la provincia. Y aprovechó la oportunidad para hacer extensiva la invitación a todos los odontólogos a participar de las mismas.

Comentó que trataron otros temas priorizando la calidad de atención al paciente es lo fundamental, que se bien atendido y con los mejores materiales, finalizó diciendo Lodi.