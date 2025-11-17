Secretaría de Deporte. Profesionales médicos destacaron la iniciativa del Gobierno en realizar una revisión médica para deportistas federados

El objetivo principal de esta revisión médica que motoriza la Secretaría de Deporte de la Provincia con especialistas, es detectar situaciones, tanto en kinesiología, rendimiento, cardiología, psicología, nutrición, oftalmología, odontología, verificando que el organismo se encuentre en las condiciones adecuadas para realizar las actividades físicas de la disciplina que realiza el deportista jujeño.

Los licenciados Cristian Betinotti y Pablo Betinotti, especificaron la evaluación del deportista en una forma estática y dinámica. En la estática, se estudia las dismetrias corporales que pueda llegar a tener el atleta y en la dinámica, hacemos maniobras osteoarticulares para ver si hay alguna disfunción articular.

Por su parte, Martin Coloccini expresó el acompañamiento de entidades privadas, con evaluación de fuerza mediante saltos y poder ayudar a mejorar el rendimiento del deportista jujeño.

Luego el doctor Aldo Gámez, resaltó hacer en forma permanente los electrocardiograma, que es una evaluación clásica y mediante una ecografía se hacen para ver la valoración del ecocardiograma, mientras el doctor Lucas Siufi resaltó realizar un examen oftalmológico primario, para promover una buena salud visual.

Finalmente, las licenciadas Leila Bouhid y Emilia Figueroa, resaltaron la necesidad de una evaluación psicodeportológica, el cual apunta a trabajar sobre las diferentes habilidades a nivel mental y poder ayudar al atleta a mejor su rendimiento desde lo psicológico.