Servicios municipales durante el 18 de noviembre

Con motivo del feriado provincial del martes 18 de noviembre, en conmemoración del Día de la Autonomía Política de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo será la prestación de los servicios esenciales que se brindarán durante la jornada.
La Dirección Gral. de Higiene Urbana de la Secretaría de Servicios Publicos, informó que el servicio prestado por el municipios capitalino funcionara de la siguiente manera:
- Recolección de residuos domiciliarios: normal
- Servicios especiales: normal
- Limpieza y barrido: servicio reducido
La empresa Limsa S.E prestataria confirmó que el lunes trabajará con normalidad en casi todos sus servicios:
- Recolección domiciliaria: normal
- Recolección comercial: normal
- Recolección de patógenos: normal
- Barrido en Microcentro y Ex Terminal: normal
- Barrido manual: normal
- Barrido mecánico: normal
- Contenedores municipales: normal
- Recolección de malezas y escombros: normal
La Direccion Gral. de Tránsito y Transporte informó cómo funcionarán los servicios vinculados al transporte durante el feriado:
- Transporte Alternativo: prestará servicio con Tarifa 1.
- Transporte Urbano: funcionará con unidades reducidas.
- Ascensores Urbanos 1 y 2: operarán de 08:00 a 20:00.
- Estacionamiento tarifado: servicio normal.
La Dirección de Mercados informó que los mercados municipales atenderán de manera normal
Los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario funcionarán con horario normal de 8 a 13, mientras que el sector administrativo lo hará de 8 a 18.
