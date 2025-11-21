CABA. Destacada participación jujeña en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025

La provincia de Jujuy cerró su participación en las diferentes instancias nacionales de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025 con una destacada presentación de proyectos.

La última delegación de estudiantes y docentes, acompañada por integrantes de la Agencia de Ciencias, Tecnología e Innovación, culminó su participación en la ciudad de Buenos Aires con un profundo orgullo al obtener dos Proyectos Destacados y dos Menciones Especiales, en las categorías Desafíos Educativos en Automatización y Educación y Alimentación Saludable.

Los reconocimientos fueron otorgados a los siguientes trabajos:

Proyectos Destacados

Menciones Especiales

El Ministerio de Educación felicita a los estudiantes y docentes jujeños por su sobresaliente desempeño. Una vez más, posicionaron a la provincia en lo más alto de la educación científica escolar, demostrando talento, creatividad e innovación con compromiso y entusiasmo.