Noticias de Jujuy

CABA. Destacada participación jujeña en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025

Jujuy
Destacada participación jujeña en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025

La provincia de Jujuy cerró su participación en las diferentes instancias nacionales de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025 con una destacada presentación de proyectos.

La última delegación de estudiantes y docentes, acompañada por integrantes de la Agencia de Ciencias, Tecnología e Innovación, culminó su participación en la ciudad de Buenos Aires con un profundo orgullo al obtener dos Proyectos Destacados y dos Menciones Especiales, en las categorías Desafíos Educativos en Automatización y Educación y Alimentación Saludable.

Los reconocimientos fueron otorgados a los siguientes trabajos:

Proyectos Destacados

Menciones Especiales

El Ministerio de Educación felicita a los estudiantes y docentes jujeños por su sobresaliente desempeño. Una vez más, posicionaron a la provincia en lo más alto de la educación científica escolar, demostrando talento, creatividad e innovación con compromiso y entusiasmo.

También podría interesarte
Jujuy

Trabajo con la comunidad. Información y prevención de la violencia de género en…

Jujuy

1º Foro de Turismo y Diversidad LGBT: agenda fortalecida y nuevos compromisos para el…

Jujuy

En Santa Fe. Jujuy impulsa la modernización de la política exterior con foco federal

Jujuy

Trabajo con la comunidad. «Sembrando buen Trato», Kermes en Humahuaca con información…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.