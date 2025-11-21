Firma de convenio entre Educación y la Asociación Civil Pachamama

El Ministerio de Educación y la Asociación Civil Agro Ganadera Pachamama firmaron un convenio que permitirá la refuncionalización de las instalaciones de la Escuela N.º 340 de Ciénaga Grande.

El acuerdo tiene como objetivo la puesta en valor del edificio escolar para actividades sociales, culturales y educativas vinculadas al fortalecimiento de las economías regionales y a la producción agrícola-ganadera de la zona.

David Elvio Cruz, presidente de la asociación, destacó la importancia del acuerdo para la comunidad. Explicó que la organización trabaja en la producción local —principalmente en ganadería y en cultivos andinos como la papa— y que no contaban con un espacio físico adecuado para reuniones, talleres y actividades productivas. “Asumimos el compromiso de resguardar, mantener y cuidar las instalaciones. Para nosotros es un paso muy importante y una oportunidad para seguir trabajando por nuestra comunidad”, sostuvo.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, valoró el trabajo de la comunidad de Ciénaga Grande y el rol de la asociación en la promoción del desarrollo local. Destacó que el convenio permite dar continuidad al uso de un edificio escolar, poniéndolo al servicio de proyectos comunitarios que fortalecen la identidad y las actividades productivas de la región.