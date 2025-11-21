Secretaría de Deportes. Jujuy ilumina el camino para el crecimiento del fútbol femenino en el NOA

“Nuestro compromiso es que el fútbol femenino se mantenga en la actual senda de crecimiento”, definió el secretario de Deporte de la Provincia, Luis Calvetti, en la apertura del Congreso del NOA de Mujeres Dirigentes.

“El trabajo por el desarrollo de esta categoría es día a día y codo a codo”, afirmó al hacer referencia a los esfuerzos compartidos con la Liga Jujeña de Fútbol, el Consejo Federal de Fútbol de AFA y los clubes locales.

“Estamos felices de ser sede de este encuentro, precisamente en el estadio “23 de Agosto” que simboliza el fútbol de Jujuy y lo proyecta a todo el país”, resaltó.

Junto a Calvetti estuvieron presentes Paola Soto, presidente del Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal de AFA; Rubén Alderete, delegado del Consejo Federal de AFA en Jujuy; María Isabel Álvarez Ulrich, responsable del Área Social de Gimnasia y Esgrima de Jujuy; el titular de la Liga Jujeña de Fútbol, Daniel Finn; y delegadas de instituciones deportivas de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy.

Por su parte, Soto indicó que “en Jujuy nos reunimos mujeres dirigentes, no solo dirigentes de fútbol femenino” y agregó que “estamos desempeñando roles de suma importancia en la estructura del fútbol”.

En otro orden, Alderete, aseguró que “desde ahora Jujuy es centro del crecimiento del fútbol femenino a nivel regional” y destacó la importancia de “sentar bases de una organicidad que llevará al fútbol femenino a un proceso de desarrollo”.

Álvarez Ulrich, en tanto enfatizó que “como institución más importante del NOA, Gimnasia de Jujuy no sólo tenía que estar presente en este encuentro, sino también ser eje de un intercambio de ideas y experiencias enriquecedor para motorizar el crecimiento del fútbol femenino”.

En este sentido, también reivindicó la oportunidad de “abordar un amplio temario en diferentes mesas de trabajo”, entendiendo que estas “volcarán su visión y expectativas respecto del presente y del futuro de esta categoría”.